Météo Algérie : les prévisions pour ce 31 décembre

Malgré l’arrivée de la saison hivernale, la météo demeure clémente en Algérie. C’est le printemps en plein hiver, depuis presque un mois. En effet, l’Office National de la Météorologie a fait état aujourd’hui, vendredi 31 décembre, d’un climat stable sur l’ensemble des wilayas du pays.

D’après la même source, les wilayas du Nord seront au rendez-vous avec un temps clair et un ciel ensoleillé, en dépit de quelques nuages qui prendront le dessus dans la matinée. Au Sud du pays, le ciel sera partiellement voilé et marqué par le passage de quelques nuages durant la matinée. Dans l’après-midi, le climat deviendra dégagé et ensoleillé sur l’ensemble des wilayas du sud.

Les températures attendues

L’ensemble des wilayas du pays ont été marqué durant la semaine passée par des températures assez élevée. C’était le printemps en plein hiver dans les quatre coins de l’Algérie. L’Office National de la Météorologie indique dans ses prévisions l’absence d’alertes spéciales.

Les températures demeurent assez élevées pour une saison hivernale et le soleil trône sur le ciel de toute l’Algérie. Les températures prévues pour ce vendredi 31 décembre varient entre 16 et 23 degrés sur les régions du Nord. Au centre du pays, 16 et 21 degrés seront enregistrés, tandis que le sud connaitra une température oscillant entre 21 et 30 degrés.