Météo Algérie : les prévisions pour ce 30 décembre

Après la pluie vient le beau temps. Un beau temps qui s’installe dans la durée en Algérie, vu que le soleil est indéboulonnable dans le ciel depuis plus de deux semaines, alors qu’on est au début de l’hiver. Cette saison hivernale, frappée par un soleil propice aux randonnées, est également marquée par des températures assez élevées. Le thermomètre dépasse les 20 degrés au niveau de plusieurs régions du pays.

Aujourd’hui, 30 décembre 2021, l’Office National de la Météorologie a indiqué dans ses prévisions l’absence d’alertes spéciales. Aucun signe de pluie, bien que certains nuages vont se former par ci par là.

Les prévisions de l’ONM

Selon l’ONM, les wilayas côtières vont connaître aujourd’hui une météo qui varie entre ciel ensoleillé et temps nuageux. En effet, au centre du pays, le soleil dominera, mais quelques nuages prendront le dessus comme ça sera le cas à Alger. À l’est, on prévoit un ciel partiellement voilé, comme à Annaba, tandis qu’à l’ouest, c’est le plein de soleil, c’est le cas d’Oran et de Tlemcen.

Dans les wilayas de l’intérieur, les nuages couvriront le ciel de Médéa et de plusieurs wilayas du centre, tandis qu’à l’est, on prévoit un ciel voilé, comme à Taref. À l’Ouest enfin, c’est un ciel partiellement voilé que vont connaître des wilayas comme Mascara et Saïda.

Au sud, le soleil trônera sur la majorité des wilayas avec le passage de quelques nuages sur des wilayas comme In Salah, Bordj Badj Mokhtar ou Illizi.

Les températures vont varier sur le littoral entre 15 t 21 degrés, à l’intérieur du pays entre 14 et 23 degrés, et enfin au Sahara entre 20 et 26 degrés.