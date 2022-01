Météo Algérie : les prévisions pour ce 28 janvier

Depuis plus d’un mois la saison des pluies est au point mort. Les précipitations se font donc toujours attendre laissant place à un soleil qui continue de s’imposer dans l’ensemble du territoire national.

Hormis à l’ouest du pays ou quelques nuages pourraient persister ce vendredi 28 janvier, un franc soleil est annoncé dans l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, L’Office national de la météorologie, a mis en garde contre de vents violents qui affecteront aujourd’hui, la wilaya de Tindouf, dans le sud-ouest algérien.

Les prévisions de l’ONM

Pour le reste du pays, l’ONM prévoit un ciel dégagé à Alger, Blida, Tizi Ouzou, et sur la majorité des wilayas du centre ainsi que sur l’est du pays. Du Côté ouest les nuages se font plus épais, comme à Oran, Mostaganem et Mascara ou l’ONM s’attend à un ciel couvert.

Les wilayas de l’intérieur seront également marquées par un ciel laiteux. À l’Ouest, L’ONM prévoit un ciel couvert à Laghouat, Al Bayadh et Naama.

Du côté du Sahara, le soleil sera toujours au rendez-vous. L’office prévoit donc un ciel bleu sur la majorité des wilayas du sud algérien. Quelques passages nuageux ne seront à exclure dans la wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Ilizi et Ouargla. Un ciel partiellement voilé est également prévu à In Guezzam et à Meniaa, tandis qu’à Béni Abbess et à Tindouf, l’ONM s’attend à temps couvert.