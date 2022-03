Météo Algérie : les prévisions pour ce 27 mars

L’Algérie a connu pendant deux mois un temps printanier avec un ciel dégagé et ensoleillé, pour ensuite connaître un mois de mars 2022 pluvieux.

Pour cette journée du dimanche 27 mars 2022, aucune alerte météo n’a été émise aujourd’hui, par l’office national de la météorologie. Les prévisions indiquent un ciel partiellement couvert, mais aussi un temps couvert sur quelques des wilayas du sud d’Algérie.

Les prévisions météo d’aujourd’hui

Au nord du pays, dans les régions du littoral, l’office de la météorologie a annoncé un ciel partiellement couvert de l’Est à l’Ouest.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe, un temps couvert partiellement à l’est. avec des pluies attendues à Batna et Khenchla.

Pour ce qui est du sud du pays, les wilayas du sud auront droit en majorité à un temps ensoleillé, sauf pour Illizi et Bordj Badji Mokhtar, qui auront droit à un ciel nuageux.

Températures pour ce dimanche 27 mars

Pour ce qui est des températures, pour le nord du pays les températures oscilleront entre 15 et 23 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 15 et 26 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 16 et 36 degrés.