Météo Algérie : les prévisions pour ce 22 janvier

Peu de changement au niveau de la situation générale. Grisailles au menu météo pour aujourd’hui! Un voile nuageux d’altitude, s’installera sur les régions du nord. Il pourrait s’avérer très épais à l’est du pays. Le soleil ne fera donc que de timides apparitions, surtout en matinée. Quant aux températures, celles-ci seront stables avec une légère baisse de mercure sur le côté est du pays.

Selon un bulletin météo spécial (BMS) de l’office national de météorologie (ONM), des vents violents affecteront aujourd’hui plusieurs villes côtières du centre, l’ouest du pays et l’est du pays. Les villes concernées par ce BMS, sont Alger, Bouharoun, Ténès, Mostaganem, Arzew, Oran, Beni Saf, Skikda, Annaba et jijel.

Les prévisions de l’ONM

l’Office national de la météorologie, prévoit, pour cette journée de samedi, un ciel partiellement voilé qui marquera les wilayas du centre notamment à Alger, Tizi Ouzou, Bouira et Béjaia. A l’ouest du pays, on observera un temps nuageux à Chlef, Rélizane, et Masacara. Un ciel voilé sera également visible sur Telemcen, Sidi Bel Abbès et Tiaret.

Dans les wilayas de l’intérieur, le même constat est enregistré par l’ONM. Des nuages avec quelques éclaircis vont s’observer à Khenchla et Oum Bouaghi qui se dissiperont au fil de la journée.

Au Sud du pays, aucun signe des vents de sable. Un ciel voilé dominera la majorité du territoire saharien, notamment à Adrar, Timimoun, In Salah et Beni Abbés. A Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Baddji Mokhtar, le soleil continuera à briller ce samedi.