Météo Algérie : les prévisions pour ce 21 janvier

Le Soleil jouera les timides en cette journée de vendredi 21 janvier. Après une semaine joliment ensoleillée, les nuages seront au rendez-vous dans certaines régions du pays. Quant aux températures seront stables donc toujours fraiches.

Les conditions ne changeront donc pas pour ce vendredi. En dépit de quelques poches de grisailles qui donneront un temps nuageux à l’est et à l’ouest du pays, le soleil continuera à régner dans l’ensemble du territoire national.

Les prévisions de l’ONM

Sur le nord du pays, l’Office national de la météorologie prévoit un ciel bleu et ensoleillé dans le centre du pays notamment sur Alger, Tizi Ouzou, Bouira et Béjaia. A l’ouest du pays, on observera un temps nuageux avec quelques éclaircis à Chlef, Rélizane, et Masacara. Un ciel voilé sera également visible sur Telemcen, Sidi Bel Abbès et Tiaret.

Dans les wilayas de l’intérieur, le même constat est enregistré par l’ONM. Des nuages avec quelques éclaircis vont s’observer à Khenchla et Oum Bouaghi qui se dissiperont au fil de la journée.

Au Sud du pays, aucun signe des vents de sable. Un ciel voilé dominera la majorité du territoire saharien, notamment à Adrar, Timimoun, In Salah et Beni Abbés. A Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Baddji Mokhtar, le soleil continuera à briller ce vendredi.