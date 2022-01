Météo Algérie : les prévisions pour ce 18 janvier

En Algérie, le soleil s’installe en plein hiver. Après des courts et légers épisodes de pluies et de neiges, voilà que le ciel redevient bleu et semble vouloir le rester pendant un bon moment, pour le bonheur des amateurs de sorties et de randonnées.

Aujourd’hui, le 18 janvier 2022, l’Office National de la Météorologie n’indique aucune alerte spéciale. Ni verglas, ni neiges, ni pluies donc. Pas de vents violents non plus. À peine quelques nuages par ci par là, sinon c’est un grand soleil et un ciel dégagé qui vont s’observer toute la journée sur l’ensemble du territoire national.

Les prévisions de l’ONM

Au nord du pays, l’Office National de la Météorologie prévoit un ciel dégagé sur l’ensemble des wilayas du littoral, sauf à Taref, où l’on pourra constater un ciel légèrement voilé. Les températures vont varier entre 12 et 15 degrés.

Dans les wilayas de l’intérieur, l’ONM prévoit également un ciel tout bleu et un grand soleil sur toute la région, à part à Khenchela, où se formeront dans la journée des nuages assez importants. Les températures vont aller de 6 à 10 degrés.

Enfin, dans le sud du pays, le soleil dominera sans conteste. Sans risque de vents de sable, le doré des sables fins épousera aujourd’hui, le bleu azuré du ciel sur toute l’immensité du Sahara algérien. Les températures vont aller de 10 jusqu’à 17 degrés.

Aucune vigilance particulière n’est signalée par l’ONM en ce qui concerne les prévisions maritimes, excepté à Taref, Annaba, El Kala et Skikda, ou l’on signale une vigilance jaune à cause de vagues dangereuses.