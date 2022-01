Météo Algérie : les prévisions pour ce 17 janvier

La carte météorologie aujourd’hui, le 17 janvier 2022, n’affiche aucune alerte. C’est un grand soleil qui s’est installé au beau milieu de l’hiver qui va dominer le plus vaste pays du continent africain. Bien qu’agréables, les températures sont beaucoup trop élevées pour la saison hivernale.

L’Office National de la Météorologie a publié ce matin, en guise de prévisions météo, une carte verte de l’Algérie. Aucune alerte en vue donc. Que du soleil plein les yeux et un ciel bleu. Que cela soit au nord ou bien au sud du pays, on est également loin du grand froid.

Les prévisions de l’ONM

Au nord du pays, le ciel sera dégagé, indique l’ONM et ce, de l’est à l’ouest, en passant pas le centre du territoire national. De Taref donc, un grand soleil trônera jusqu’à Tlemcen, en passant par Alger. Les températures vont varier de 8 à 13 degrés sur les régions du littoral.

Dans les wilayas intérieures, le soleil sera dérangé par quelques nuages dans la wilaya de Khenchela, ou un ciel nuageux avec quelques éclaircies est prévu par l’ONM. Hormis ce petit bémol, un ciel bleu couvrira les régions des hauts plateaux, de l’Oranie, et celles du centre du pays. Les températures quant à elles iront de 5 à 10 degrés.

Au sud du pas enfin, et sans grande surprise, le soleil a fini par vaincre les nuages pour s’imposer sur l’immensité du Sahara. De Ouergla à In Guezzam donc, et de Illizi à Béchar, tout en passant par Ghardaia et El Meniaa, le ciel sera bleu sans aucune trace des vents de sables. Les mercure ira de 12 à 18 degrés.