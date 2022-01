Météo Algérie : les prévisions pour ce 16 janvier

Ce mois de janvier, contrairement aux attentes de plusieurs, a été bien avare en pluie. Le début de cet hiver a donc été bien ensoleillé, effaçant ainsi le souvenir des pluies diluviennes du mois d’octobre dernier. Aujourd’hui encore, le beau temps couvre presque la totalité du territoire national, affichent les prévisions de l’ONM.

Malgré la clémence de la météo, l’ONM a quand même alerté aujourd’hui contre des vents de sable, qui vont être enregistrés sur les wilayas de Adrar et de In Salah.

Les prévisions de l’ONM

L’Office National de la Météorologie prévoit un ciel bleu aujourd’hui, 16 janvier 2022, sur la quasi-totalité du territoire national. Quelques nuages épars et des vents de sables vont toutefois être constatés au niveau de certaines régions du pays.

À l’ouest, un ciel dégagé et un grand soleil trôneront sur les wilayas d’Oran, Tlemcen, Mascara, Ain Témouchent, Relizane, mais aussi à El Bayadh et Saida, tandis qu’à Tiaret et Naama, l’ONM prévoit un ciel dégagé avec quelques éclaircies.

À l’est, les nuages seront plus présents, mais le soleil reste de la partie. À Annaba, Skikda et Taref, et ainsi sur tout le long du littoral, on peut profiter d’un ciel azuré, et de températures clémentes. À Souk Ahras, Khenchela et Tebessa, l’Office National de la Météorologie prévoit un ciel nuageux avec quelques éclaircies.

Au centre du pays, mais aussi sur le grand Sahara, le soleil reste indétrônable, d’Alger à Tamenrasset et de Illizi à Bechar.