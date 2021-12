Météo Algérie : les prévisions pour ce 16 décembre

Après la pluie vient le beau temps. Le ciel n’a pas été avare en pluies ces deux derniers mois, la quasi-totalité du territoire national a eu sa part des précipitations importante qui ont été enregistrées dès les débuts de cet automne. Depuis quelques jours cependant, on enregistre un retour du soleil.

En effet, l’Office National de la Météorologie a annoncé pour aujourd’hui, jeudi 16 décembre 2021, un temps ensoleillé sur presque la totalité du territoire national. Il y aura toutefois quelques wilayas qui vont connaitre des épisodes nuageux.

Les prévisions de l’ONM

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie, le ciel sera de dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des wilayas côtières. Les wilayas de l’intérieur connaitront un ciel dégagé au centre, qui devient partiellement voilé à nuageux avec quelques éclaircies à mesures que l’on s’éloigne à l’est ou à l’ouest.

Au sud du pays, le soleil sera également au rendez-vous. À In Salah, Illizi, Djanet, In Guezzam, le ciel sera dégagé, tandis qu’il sera nuageux à Béchar et partiellement voilé à Timimoun et Béni Abbes.

Concernant les températures prévues pour aujourd’hui, l’ONM prévoit un thermomètre allant de 1 à 15 degrés sur les wilayas côtières, de 8 à 12 degrés sur les wilayas de l’intérieur, et de 14 à 28 degrés sur les wilayas du sud.