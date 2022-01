Météo Algérie : les prévisions pour ce 15 janvier

Dans une alerte météo, l’Office National de la Météorologie a mis en garde, ce samedi 15 janvier, contre des vents violents qui s’abattront sur deux wilayas du sud à savoir, Adrar et Ain Salah.

La situation météorologique dans ces deux wilayas sera également marquée par des vents de sable et manque considérable de visibilité. La validité de ce BMS se poursuivra jusqu’à la matinée de dimanche 16 janvier.

Il convient de souligner que les deux wilayas ont été placées en vigilance jaune. L’ONM recommande alors aux usagers de la route et ceux pratiquant « des activités sensibles » de se « tenir au courant des évolutions météorologiques ».

Les prévision de l’ONM

La journée du samedi sera marquée par la poursuite du beau temps sur quasiment l’intégralité du territoire national, hormis quelques wilayas de l’est du pays, en l’occurrence, Tebessa, Khenchela et Souk Ahras, qui seront, quant elles, marquées par un temps nuageux avec quelques éclaircis.

Dans l’ouest du pays, le soleil sera au rendez-vous. L’ONM prévoit un temps doux dans les wilayas du littoral comme Oran, Mostaganem, ou Ain Témouchent, tout comme sur les wilayas de l’intérieur du pays comme Saida, Tiaret, El Bayadh.

Pour ce qui est des températures, Météo Algérie prévoit un temps relativement froid sur l’ensemble des régions du nord et des hauts plateaux. En effet, les températures varieront entre 5 et 8 degrés sur les régions intérieures et ne dépasseront pas les 16 degrés sur les régions côtières.