Météo Algérie : les prévisions pour ce 14 janvier

Retour du beau temps en Algérie, après un très léger et court épisode pluvieux. C’est un hiver plutôt timide qui est donc entrain de se dérouler sur presque toutes les région du pays, même les températures sont pour le moins clémentes pour la saison.

Aujourd’hui, les alertes faites par l’Office National de la Météorologie concernent des vents violents dans le sud du pays. Il s’agit d’une alerte de niveau jaune, qui prévoit que ces vents vont toucheront deux wilayas du sud du pays qui sont Adrar et In Salah, avec risque donc de vent de sable.

Les prévision de l’ONM

Le soleil va marquer cette journée de vendredi sur quasiment l’intégralité du territoire national. Un temps idéal pour les randonnées va ainsi prévaloir au centre, mais surtout à l’ouest et au sud du pays.

À l’oust du pays, dans les wilayas du littoral comme Oran, Mostaganem, ou Ain Témouchent, tout comme sur les wilayas de l’intérieur du pays comme Saida, Tiaret, El Bayadh, un grand soleil sera au rendez-vous, sans la moindre trace de nuages.

Au centre, les wilayas du nord du pays vont également pouvoir profiter d’un soleil chaud après plusieurs épisodes pluvieux. Quelques nuages vont toutefois être observés sur les wilayas de Bordj Bou Arréridj et Tissemssilt.

À l’est, les nuages vont être plus présents. L’ONM prévoit un ciel couvert à Skikda et des nuages avec quelques éclaircies sur les wilayas de Batna et de Khenchela, tandis que le soleil trônera à Annaba, Sétif et Constantine.

Au Sahara, le soleil couvrira ce vendredi toutes les wilayas d’El Oued à Bordj Badji Mokhtar et de Naama à Djanet en passant par Adrar et Ghardaia.