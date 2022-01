Météo Algérie : les prévisions pour ce 11 janvier

Contrairement à la fin de l’automne, le début de cet hiver s’annonce plutôt timide en pluies. La météo de ce 11 janvier 2022, selon les prévisions de l’ONM, sera encore dénuée de précipitations. Outre le soleil qui va trôner sur certaines régions, le ciel sera dominé par des nuages de différentes densités.

Toujours selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie, plusieurs wilayas du pays vont être touchées par des « vents violents ». Il s’agit des wilayas de Béjaia, M’sila, Tebessa, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Skikda, Jijel, Khenchela, Biskra, El-Tarf, et de Ouled-Djellal. Il s’agit d’une alerte jaune, précise l’ONM.

Les prévisions de l’ONM

Au nord du pays, l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé à l’Ouest, tandis qu’au centre et à l’est, de plus en plus de nuages vont se former, donnant ainsi un ciel nuageux avec quelques éclaircies au centre, tandis que l’on s’attend à de rares averses à l’extrême est, comme sur la wilaya de Skikda.

Les wilayas de l’intérieur vont connaître également la formation de nuages à l’ouest et au centre du pays, tandis qu’à l’est, des nuages plus insistants pourront donner lieu à des averses, notamment dans la wilayas de Khenchela.

Au sud du pays, les régions sahariennes, elles aussi, vont connaître un temps nuageux, notamment au sud ouest, et plus précisément les wilayas de Béni Abbés, Adrar, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar. À l’est du Sahara, le soleil sera plus présent, comme sur les wilayas de Illizi, Djanet et de Ouargla.