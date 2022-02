Météo Algérie : les prévisions pour ce 11 février

La météo en Algérie est caractérisée ces derniers jours par une rareté des pluies. Un soleil qui n’est concurrencé que par des nuages éphémères trône à travers la totalité du territoire algérien, dessinant de plus en plus clairement le spectre d’une sécheresse menaçante.

Aujourd’hui, le 11 février 2022, l’Office National de la Météorologie, a indiqué qu’aucune alerte n’est à l’ordre du jour dans aucune wilaya du pays. Malgré les nuages, les températures restent moins basses que celles de la saison hivernale.

Les prévisions de l’ONM

Sur les wilayas du nord du pays, les nuages sont au rendez-vous ce vendredi. À l’Ouest, toutes les wilayas, d’Oran à Saida et de Sidi Bel Abbes à Chlef, connaitront un ciel couvert par d’épais nuages. Au centre du pays, le soleil trônera seul, notamment à Alger, Tizi Ouzou, et à Bouira. Plus à l’est, l’ONM prévoit un ciel légèrement voilé.

L’ONM s’attend aussi à un ciel voila sur les wilayas de l’intérieur, notamment à M’sila, Setil, Khenchela, mais aussi à Ouel Djelal et à El Meghir. Un ciel bleu est prévu à Laghouat et à Djelfa, tandis qu’à l’Ouest vers Naama et El Bayadh, l’on s’attend à quelques légers nuages.

Au grand sud, l’ONM prévoit un ciel dégagé à Tamenrasset, In Salah, In Guezzam er à Adrar, mais aussi un ciel partiellement voilé du côté de Illizi à l’est et du côté de Béchar et de Béni Abbés à l’Ouest.