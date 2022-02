Météo Algérie : les prévisions pour ce 10 février

Encore un jour sans pluie en cet hiver 2021. Plus les journées ensoleillés passent, plus le spectre d’une sécheresse se dessine de plus en plus clairement en Algérie. La précipitations se font prier pendant que les températures se font de plus en plus hausses ces derniers jours.

Aujourd’hui, l’Office National de Météorologie a indiqué dans une alerte de niveau 2 que quatre wilayas à travers le territoire national vont connaitre des vents de sables. Il s’agit de quatre wilayas de l’extrême sud, qui sont In Salah, Adrar, Timimoun et Bordj Badji Mokhtar.

Un temps ensoleillé

Les wilayas ne connaissant pas aujourd’hui un temps ensoleillé sont à compter sur les doigts d’une main, selon les prévisions livrées aujourd’hui par l’ONM.

En effet, au nord du pays, sur les wilayas du littoral comme sur celles de l’intérieur, l’ONM prédit un ciel tout à fait dégagé, sauf à Mascara, Sidi Bel Abbes, Saida, et Relizane, ou le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies.

Le même constat est fait au sud. Le soleil trônera sur l’immensité du Sahara, selon les prévisions de l’ONM, sauf à Touggourt, Ouargla et à Ghardaia, ou le ciel sera couvert. A Ouled Djelal, El Meghir et à El Ouel, le ciel sera partiellement voilé.

En Ce qui concerne les températures elles iront de 12 à 19 degrés sur le littoral, de 9 à 15 degrés sur les wilayas de l’intérieur, et enfin de 14 à 24 degrés sur les wilaya du grand sud.