Météo Algérie : les prévisions de ce vendredi 22 octobre 2021

Sachant que la saison hivernale est à nos portes, la pluie se fait rare et la température reste au-dessus des 24 degrés. Bien que moins de dix jours nous séparent du mois de novembre, les pluies abondantes tardent à venir.

Pour ce qui est de la journée d’aujourd’hui 22 octobre 2021, les services de l’Office nationale de la météorologie ont fait état d’un temps dégagé à partiellement voilé sur les régions du Nord, avec l’apparition de nuages bas au niveau des zones côtières, et ce, durant la matinée de ce vendredi.

L’après-midi sera selon la même source, caractérisé par un ciel gris, pouvant donner lieu à des pluies orageuses, et ce, dans les régions intérieures et ouest de l’Algérie. Météo Algérie a également prévu un temps dégagé, mais aussi nuageux sur le Sahara oriental et l’extrême Sud du pays notamment le Tassili et le Hoggar.

La même source, annonce en outre, des précipitations locales dues au climat nuageux sur le Nord du Sahara. En revanche, le temps sera clair sur le reste des régions sahariennes

Les températures attendues ce vendredi.

Météo Algérie a fait état de températures relativement modérées. Les régions côtières et de l’intérieur devront connaitre respectivement des températures oscillant entre 24 et 28 degrés, et 23 et 29 degrés. Quant au Sud algérien, entre 24 et 40 degrés seront enregistrés d’après les prévisions de l’ONM.

Avant de conclure, rappelons que certaines wilayas du pays notamment celles du Sud ont été envahie hier par les eaux. Il s’agit notamment de la wilaya d’Illizi ou les intempéries ont engendré une forte augmentation de la hauteur d’eau nécessitant l’intervention de la protection civile qui ont sauvé 14 individus.