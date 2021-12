Météo Algérie : les prévisions de ce vendredi 10 décembre

Après le mauvais temps, l’accalmie est de retour ce vendredi 10 décembre. Les services de l’office national de météorologie prévoient un temps clair à partiellement nuageux sur la majorité des régions du pays.

Il s’agit notamment des wilayas du Nord, du Sud et de l’est. Le climat sera stable, accompagné de quelques bancs de brume et brouillard locaux qui seront observés en matinée, sur les régions de l’ouest et les zones côtières, indique Météo Algérie.

Le sud algérien quant à lui, connaitra aujourd’hui, vendredi 10 décembre un temps dégagé, a partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili et généralement dégagé sur les autres régions.

Les températures attendues

Depuis quelques semaines, l’Algérie connait une baisse des températures et une vague de froid sur les régions de l’intérieur dont les hauteurs ont été couvertes de neige. Aujourd’hui, vendredi 10 décembre, les températures ne dépasseront pas les 17 degrés au Nord.

Selon l’office national de météorologie, il fera entre 10 et 12 degrés à l’ouest, 9 et 11 degrés à l’est et 14 et 16 degrés au nord. Météo Algérie prévoit par ailleurs 18 degrés au sud et 25 degrés à l’extrême sud