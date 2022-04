Météo Algérie : les prévisions de ce samedi 2 avril

En ce début du mois d’avril et du mois sacré du Ramadan, l’hiver persiste, alors que nous sommes en pleine saison du printemps.

Pour cette journée du 2 avril 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin météo d’alerte. Et le ciel sera calme dans la majorité du pays.

Pour les régions du nord, on notera quelques passages nuageux, ces nuages ​​seront parfois épais et chargés de quelques pluies légères sur les zones côtières, pour améliorer le temps à partir de midi.

Pour les régions intérieure du pays, les nuages seront aussi au rendez-vous, mais sans grand danger.

Enfin les régions sahariennes, auront droit à un large soleil avec des nuages bas en matinée.

Températures de ce 2 avril 2022

Les températures maximales allant de 13 à 19 degrés Celsius seront enregistrées sur les régions côtières. Les régions intérieures connaîtront une journée plus froide avec des températures maximales allant de 10 à 17 degrés Celsius tandis que les régions Sahariennes enregistreront des températures maximales allant de 19 à 39 degrés Celsius.

Pour ces premiers jours de ce mois sacré, dimanche 3 et lundi 4 avril 2022, on s’attend à un ciel nuageux avec quelques pluies sur les zones côtières et intérieures.

Quant aux régions du sud du pays, le temps sera généralement de clair à partiellement nuageux.