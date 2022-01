Météo Algérie : les prévisions de ce mercredi 19 janvier

Les journées se suivent et se ressemblent en ce mois de janvier. Ce mercredi encore, le soleil illuminera presque toutes les régions du pays. Des formations de gelée sont également prévues sur les régions intérieures durant la matinée.

Selon les prévisions de Météo Algérie pour le cours de cette journée, le temps sera froid en matinée avec formation de gelée sur les reliefs de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Le brouillard devra également couvrir les côtes et les vallées.

Une fois dissipé, le brouillard matinal devra laisser place à une journée ensoleillée sur l’ensemble du territoire national.

En effet, excepté quelques nuages bas avec bancs de brume locaux près des côtes et dans les vallées durant la matinée, le temps sera généralement dégagé à partir de l’après-midi sur les régions du nord.

Températures maximales attendues ce mercredi

Sur les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux sur le sud-ouest (régions de Tindouf et Béchar) et le Sahara central. Le ciel généralement dégagé sur les autres régions, précise encore la même source.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour ce mercredi, Météo Algérie prévoit entre 15 et 17 degrés sur les régions côtières, entre 09 et 17 degrés sur les régions intérieures et entre 12 et 24 degrés sur les régions sahariennes.