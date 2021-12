Météo Algérie : les prévisions de ce mardi 7 décembre

Après plusieurs jours d’intempéries caractérisées par de fortes précipitations et des chutes de neige, le temps sera généralement dégagé sur l’ensemble du territoire national ce mardi 7 décembre 2021.

Sur les régions de l’ouest et du centre du pays, excepté quelques passages nuageux sur les régions côtières et du centre-est en matinée, le temps sera généralement dégagé durant la journée, selon les prévisions de Météo Algérie.

Sur les hauts plateaux et les régions de l’intérieur du pays, l’ONM prévoit quelques bancs de brume et/ou brouillard locaux qui seront observés en matinée. En outre, des formations du gel matinal sont probables sur les hauts plateaux des régions de l’ouest et du centre.

Les régions de l’est seront au rendez-vous avec passages nuageux avec quelques pluies résiduelles vers l’extrême est, s’améliorant progressivement à partir de l’après-midi.

des bancs de brume et/ou de brouillard avec nuages bas locaux sont également attendus vers la matinée, puis le temps sera dégagé à peu nuageux.

Sur les régions Sahariennes, le temps sera partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili et généralement dégagé sur les autres régions.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette journée, Météo Algérie prévoit entre 17 et 22 degrés sur les régions côtières, entre 11 et 20 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 32 degrés sur les régions sahariennes.