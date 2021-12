Météo Algérie : les prévisions de ce mardi 21 décembre

Depuis plusieurs jours, les fortes précipitations ayant caractérisé le début de ce mois ont laissé place à des journées ensoleillées sur l’ensemble du territoire national. Ce mardi 21 décembre, aucune vigilance particulière n’a été signalée par Météo Algérie.

Pour les prévisions de cette même journée sur les régions nord du pays, hormis quelques bancs de brume et de brouillard avec des nuages bas locaux en début de matinée notamment dans les vallées, le ciel dégagé à partiellement voilé.

Sur les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à nuageux sur le sud-ouest et le Sahara central avec possibilité de faibles pluies par endroits. Sur l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili, le temps sera souvent voilé par des nuages élevés.

Le Temps sera également généralement dégagé sur les autres régions sahariennes, précise encore Météo Algérie dans ses prévisions.

Froideur intense sur les hauts plateaux

Sur les régions intérieures et les hauts plateaux, l’ONM prévoit une froideur intense, notamment sur les hauts plateaux de l’est et les Aurès avec des formations de gelée durant la matinée de ce mardi.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit entre 17 et 20 degrés sur les régions côtières, entre 14 et 21 degrés sur les régions intérieures et entre 15 et 26 degrés sur les régions sahariennes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce mardi 21 décembre 2021 est la date du jour le plus court et de la nuit la plus longue de l’année. Cette date marque également le début officiel de la saison hivernale.

Ainsi, et à partir de là, les journées se rallongeront peu à peu jusqu’à faire la même durée que celle de la nuit à l’équinoxe du printemps. La durée maximale du jour sera atteinte au solstice d’été prévu pour le 21 juin.