Météo Algérie : les prévisions de ce lundi 3 janvier

Encore une belle journée ensoleillée ce lundi 3 janvier 2022. Mis à part les quelques bancs de brume matinale sur plusieurs régions du nord, les prévisions météo font état d’une autre journée de soleil sur l’ensemble du territoire national.

Sur les régions nord du pays, les prévisions de météo Algérie font, en effet, état de bancs de brume et de brouillard locaux en matinée près des régions côtières et dans les vallées de l’intérieur. Durant cette même journée, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé. Or, Météo Algérie prévoit quelques bancs de brume et brouillard pouvant persister localement près des régions côtières durant l’après-midi.

Sur les autres régions du pays, notamment les hauts plateaux et les régions sahariennes, le ciel sera généralement dégagé, souligne encore la même source.

Concernant les températures maximales attendues pour ce lundi, Météo Algérie prévoit un temps presque printanier avec 15 et 22 degrés sur les régions côtières, 17 à 23 degrés sur les régions intérieures et entre 19 et 27 degrés sur les régions sahariennes.

Retour de la pluie et de la neige à partir de mercredi

Cette situation devra connaître un changement radical à partir de mercredi prochain. Selon les prévisions à court terme, une importante perturbation, venue du nord de l’Europe, arrivera mercredi sur les régions intérieures de l’est et du centre du pays.

Durant le weekend prochain, les régions citées seront au rendez-vous avec de fortes pluies et des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 1000/1200 mètres d’altitude. Cette situation devra perdurer jusqu’à la semaine prochaine qui connaitra une série de perturbations avec de fortes pluies et une baisse des températures sur l’ensemble des wilayas du nord du pays.