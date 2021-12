Météo Algérie : les prévisions de ce lundi 20 décembre

Les prévisions météo de ce lundi 20 décembre font état d’un temps généralement dégagé et ensoleillé sur l’ensemble du territoire national. Sur la carte de vigilance de Météo Algérie, aucune vigilance particulière n’a été signalée pour cette journée.

Sur les régions nord du pays, excepté quelques bancs de brume et de brouillard avec des nuages bas locaux, notamment dans les vallées durant le début de la matinée, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Sur l’intérieur du pays, l’on s’attend à un temps relativement froid sur les hauts plateaux et les Aurès avec formation de gelée matinale.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux de l’extrême sud vers le Hoggar, le Tassili et le Sahara central. Sur les autres régions sahariennes, excepté quelques passages nuageux sur le sud-ouest, le ciel dégagé à partiellement voilé.

Concernant les températures maximales attendues pour la journée de ce lundi, Météo Algérie prévoit entre 15 et 19 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 20 degrés sur les régions intérieures et entre 15 et 28 degrés sur les régions sahariennes.

Tout comme la situation sur l’ensemble du territoire national, la carte de météo marine publiée sur le site de l’Office de météorologie n’a signalé aucune vigilance sur l’ensemble du littoral et des zones côtières.