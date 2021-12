Météo Algérie : les prévisions de ce lundi 13 décembre

Les prévisions météo de l’Office national de météorologie pour cette journée de lundi font état d’un temps généralement clair et dégagé avec quelques passages nuageux sans effet, et ce, sur l’ensemble des wilayas du pays.

Sur les régions ouest et centre du pays, le temps sera généralement clair hormis quelques passages nuageux localement, notamment sur les régions de l’intérieur et des hauts plateaux durant la matinée.

À l’est du pays, Météo Algérie prévoit quelques passages nuageux sur les zones côtières et les régions intérieures pour ensuite laisser place à un temps dégagé. Sur les hauts plateaux et l’Aurès, le temps sera également dégagé, mais très froid, selon la même source.

Au sud du pays, le temps sera partiellement nuageux sur la région de Béchar à Béni Abbès avec quelques gouttes de pluie localement pouvant parfois être orageuses. Le temps sera de nuageux à dégagé sur le reste des régions sahariennes.

Températures et météo marine

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit entre 14 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 09 et 20 degrés sur les régions intérieures et de 13 à 32 degrés sur l’ensemble des régions sahariennes.

Quant à la vigilance marine, l’ONM plusieurs zones côtières de l’est du pays sont placées en vigilance jaune « vagues dangereuses ». Il s’agit selon la carte de vigilance, des côtes d’El Kala, Annaba, Skikda, Jijel et Bejaia.