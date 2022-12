Météo Algérie : les prévisions de ce dimanche 4 décembre

Depuis quelques semaines l’hiver s’est bel et bien installé, et les alertes météo pluies, vents et même neiges se succèdent.

Cependant, ce début de semaine s’annonce ensoleillé pour la majorité des régions du pays. En effet, Météo Algérie n’émet aucun bulletin météo spécial (BMS) pour ce dimanche 4 décembre 2022.

L’Office nationale de météo (ONM) annonce un temps clair et ensoleillé sur tout le pays.

Pour les régions nord est et centre du pays, le ciel sera en général dégagé avec quelques nuages qui feront leur apparition durant la journée.

Concernant les wilayas de l’ouest, Météo Algérie, prévoit aussi un temps clair avec des passages nuageux durant l’après-midi.

En outre, pour les régions sahariennes, le temps sera assez ensoleillé, avec des nuages au nord Sahara, mais aussi dans l’extrême sud. Alors que le ciel sera assez couvert du coté de Bordj Badji Mokhtar.

Quelles seront les températures pour ce dimanche 3 décembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce dimanche 4 décembre 2022, vont osciller entre 16 et 23 °C sur les régions côtières, entre 12 et 21 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 31 °C sur les régions Sahariennes.