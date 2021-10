Météo Algérie : les prévisions de ce dimanche 17 octobre

Dans ses prévisions pour cette journée de dimanche 17 octobre 2021, l’Office national de météo a fait état d’un temps nuageux sur plusieurs régions du pays.

En effet, les wilayas du centre et de l’est du pays devront connaitre, en ce début de semaine, un temps nuageux accompagné parfois par quelques gouttes de pluie.

Les prévisions pour les wilayas intérieures font également état de temps nuageux. Pour les wilayas de l’est du pays, Météo Algérie indique que le temps sera plutôt stable et clair.

Sur les régions sud du pays, le temps sera clair dans les régions du nord du Sahara. Les autres régions devront connaitre également un temps nuageux. Cependant, aucune vigilance particulière n’a été signalée pour cette journée.

Pour ce qui est des températures attendues pour la journée de ce dimanche, Météo Algérie précise qu’elles seront entre 21 et 24 degrés sur les régions nord du pays, 20 et 28 degrés sur les régions intérieures et entre 23 et 35 sur les régions sahariennes.