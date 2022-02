Météo Algérie : les prévisions de ce 4 février

Avec un ciel dégagé et ensoleillé, le nord de l’Algérie a connu, ces dernières semaines, un temps de printemps qui va poursuivre pendant la journée d’aujourd’hui.

En effet, aucune alerte n’a été émise ce 03 février 2022, par l’office national de la météorologie. Les prévisions indiquent un ciel partiellement couvert, des températures agréables, mais aussi un beau soleil sur certaines wilayas du sud d’Algérie.

Les prévisions d’aujourd’hui

Au nord du pays, dans les régions du littoral, l’office de la météorologie a annoncé un ciel partiellement voilé de l’Est à l’Ouest, de Tlemcen à Taref.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe, un ciel partiellement couvert l’est, de Djelfa et Bouira à Tebessa et Souk Ahras, mais aussi à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’est vont connaitre un ciel dégagé, à l’instar de Illizi, Ouargla et Djanet, tandis qu’à l’ouest, le ciel sera partiellement couvert, notamment à Bechar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf.

Les températures vont varier entre 17 et 23 degrés sur le littoral, entre 15 et 22 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 22 et 27 degrés au grand sud.