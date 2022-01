Météo Algérie : les prévisions de ce 28 janvier

La météo en Algérie n’indique toujours pas de pluies en cette fin de mois de janvier. Après des épisodes pluvieux, accompagnés parfois de neige, survenus au début de cet hiver, le soleil a effectué son grand retour sur la quasi-totalité du territoire national.

Aujourd’hui, le 28 janvier 2022, l’Office National de la Météorologie a indiqué dans une alerte de vigilance jaune que la wilaya de Tindouf va connaitre des vent de sables. Outre cette alerte, les prévisions de l’ONM vont d’un temps nuageux à un ciel dégagé.

Les prévisions de l’ONM

Au nord du pays, l’ONM prévoit un ciel voilé sur l’ensemble de l’ouest algérien, d’Oran à Chlef et de Mostaganem à Saida. Au centre, les nuages persistent, mais l’ONM s’attend aussi à un ciel dégagé à Tizi ouzou, Alger et Bouira. Du côté est, le soleil trônera, prévoit l’ONM, notamment à Annaba, Taref et Souk Ahras.

En ce qui concerne les wilayas de l’intérieur, l’ONM indique qu’il y aura des nuages assez épais à Naama et Al Bayadh, un temps partiellement voilé à Laghouat et à Djelfa, tandis que du côté de Tebessa et de Khenchela y aura un ciel dégagé.

En fin et du côté du sud du pays, les prévisions de l’ONM font savoir qu’il va pleuvoir à l’extrême ouest, tandis que le soleil dominera sur le reste de la zone. En effet, l’ONM s’attend à de rares averses à Bechar tandis qu’elle prévoit des nuages avec quelques éclaircies à Adrar et Timimoun et un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des wilayas sahariennes.