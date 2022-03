Météo Algérie : les prévisions de ce 25 mars

Pour cette journée de vendredi 25 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo de vigilance jaune pluie et vent violent et une vigilance orange pour vent de sable et vent violent.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune pluie sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbes et Naama.

La wilaya concernée par la vigilance jaune vent de sable est : El Bayadh.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune vent violent sont : Ghardaia et Batna.

Les wilayas concernées par la vigilance orange vent violent sont : Ouargla, El Oued, Tissemssilt, Laghouat, Touggourt, M’sila, Tiaret, Tebessa, Djelfa, Illizi, El Meghair, Khenchela, Ain Defla, Medea, Biskra, Bouira, Oueld Djellal et Blida.

Coté ciel pour ce vendredi 25 mars

Pour les régions Ouest, le ciel sera nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses notamment sur les hauts plateaux. Des particules de sable en suspension seront observées sur l’intérieur et les côtes réduisant la visibilité en matinée.

Concernant les régions Centre et Est, le ciel sera voilé a localement nuageux avec quelques pluies sur le centre-ouest.

Des particules de sable en suspension seront observées sur l’intérieur et les côtes centre réduisant la visibilité.