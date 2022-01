Météo Algérie : les prévisions de ce 20 janvier

Les nuages sont à chercher à la loupe en cette matinée du 20 janvier 2022 en Algérie. La météo annonce une journée ensoleillée, quasiment sur l’ensemble du territoire national. Bien que l’on soit en plein hiver, les températures restent assez clémentes, tandis que les pluies et les neiges se font attendre.

L’Office National de la Météorologie ne fait par aujourd’hui d’aucune alerte et ne mentionne dans ses prévisions aucune probabilité de précipitations pluvieuses ni de chutes de neige. Un grand soleil trônera donc sur le ciel, tandis que des légers nuages vont être constatés sur quelques régions du pays.

Les prévisions de l’ONM

Sur le nord du pays, l’ONM prévoit un ciel bleu et ensoleillé sur Tizi Ouzou, Béjaia et Bouira, tandis qu’à Alger, mais aussi à Oran en passant par Chlef, et à Annaba en passant par Jijel, on va observer un ciel légèrement voilé.

Dans les wilayas de l’intérieur, le même constat est enregistré par l’ONM. Un ciel voilé va s’observer à Sétif, Constantine, M’Sila et Mila, idem à Mascara, et à Saida, tandis qu’à Sidi Bel Abbés on prévoit un ciel nuageux avec quelques éclaircies.

Au Sud du pays, aucun signe des vents de sable. Le soleil dominera la majorité du territoire saharien, notamment à Béchar, Beni Abbés, Timimoun mais aussi à Ouergla,Bordj Badji Mohtar et Tamenrasset. À Illizi, Djanet et à El Meniaa, l’ONM prévoit un ciel voilé.