Météo Algérie : les prévisions de ce 19 octobre

Alors que le pays s’approche peu à peu des portes de la saison hivernale, les pluies se font rares, et ce, malgré la baisse sensible des températures. Après l’été terriblement chaud que les Algériens ont dû traverser, voilà que le mercure retombe enfin.

En effet, aujourd’hui, le 19 octobre 2021, l’office national de météorologie indique que les régions côtières du pays vont connaitre des températures qui varient entre 23 et 30 degrés. Sur les régions de l’intérieur, le mercure va osciller, toujours selon la même source, entre 20 et 32 degrés. Enfin, sur les régions sahariennes, il fera entre 24 et 40 degrés.

Des nuages sans pluie

Selon les dernières prévisions de l’Office National de Météorologie, les régions du nord du pays vont connaitre aujourd’hui un temps dégagé marqué toutefois du passage de quelques nuages. Sur certaines régions côtières cependant, on pourra constater une brume. Cela s’observera le matin, indique l’ONM, principalement au niveau des cotes est du pays.

Sur les régions sahariennes, il fera un temps plutôt voilé, indique le bulletin des observateurs. Localement, on y prédit des nuages sur le Sahara oriental et sur le Tassili. Des foyers orageux pourraient même se former à partir de cet après-midi, et ainsi engendrer des précipitations dans certaines zones.

L’Algérie est entrée depuis quelque années déjà dans une sécheresse qui ne dit pas encore son nom. La baisse des précipitation se fait progressivement, ce qui a engendré une crise de l’eau. Selon les dernières prévisions du FMI, l’inflation pourrait dépasser les 7 % en 2022, et cela est dû principalement à l’impact de la sécheresse sur ‘activité agricole.