Météo Algérie : les prévisions de ce 09 janvier

Après un court épisode de pluies, de neiges et de froid, voilà que le soleil renait encore sur la majorité du territoire algérien. C’est sur des montagnes et des collines vêtues de robes blanches que les rayons dorés d’un soleil d’hiver vont se réverbérer dès la matinée de ce 09 janvier 2022.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie, cette journée sera cependant marquée par des vents violents qui vont toucher 10 wilayas de l’est et du centre du pays. Il s’agit des wilayas d’Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Boumerdes, Béjaia, Sikda, Taref, Jijel Annaba et Chlef.

Les prévisions de l’ONM

En outre, l’ONM indique dans ses dernières prévisions qu’un ciel dégagé va marquer les wilayas de l’ouest du pays. Le soleil va donc dominer de la côte ouest, du côté d’Oran et de Mostaganem, jusqu’à Béni Abbés et Timimoun tout en passant par Mascara, Saida et El Bayadh.

Au centre du pays, le soleil y est, mais quelques nuages y sont tout de même conviés. C’est un ciel voilé que l’ONM prévoit aujourd’hui à Alger, à Blida et Ain Defla. À Tizi Ouzou, Bouira, M’sila, l’ONM s’attend à un ciel couvert.

Du côté de l’est du pays, les nuages sont plus nombreux. À Constantine, Annaba et Taref, c’est un ciel couvert qui va régner, tandis que le soleil tronera sur les environs de Mila, Khenchela et Oum Lebouaghin avec toutefois la formation de quelques légers nuages.

Au sud du pays le Soleil sera au rendez-vous de Illizi jusqu’à Tindouf et de Ghardaia jusqu’à In Guezzam.