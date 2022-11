Météo Algérie : légère hausse des températures au nord ce 3 novembre

Le mois d’octobre de cette année a été particulièrement chaud, principalement dans les régions nord du pays, avec des vagues de chaleur ayant marqué ce mois. Mais, Météo Algérie avait annoncé une baisse des températures, pour ce début du mois de novembre.

Pour ce jeudi 3 novembre 2022. L’Office National de Météorologie (ONM) a annoncé que les températures seraient assez chaudes dans les régions Nord-est du pays. L’ONM n’émet aussi aucun bulletin d’alerte météo, en annonçant une mer agitée tout le long des régions côtières.

Quelles seront les prévisions pour ce jeudi 3 novembre ?

Pour ce qui est des prévisions du ciel, météo Algérie annonce une brume matinale assez dense pour les régions côtières. Durant la journée, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé, au nord centre et est. À l’ouest le ciel se volera petit à petit à partir de cette nuit.

Concernant les régions du sud, on notera un ciel voilé au sud-ouest et au Nord Sahara. Mais également un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions Sahariennes.

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce jeudi 3 novembre affichent une légère hausse, surtout sur les régions Nord-est du pays. Et oscilleront donc entre 22 et 33 °C sur les régions côtières, entre 22 et 29 °C sur les régions intérieures du pays et entre 24 et 33 °C sur les régions Sahariennes.