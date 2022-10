Météo Algérie : légère baisse des températures au nord ce 29 octobre

Ce mois d’octobre aura été marqué par une vague de chaleur qui frappe les régions du nord du pays, depuis maintenant deux semaines. En effet, la canicule avec des températures du mois d’aout, ont été enregistrées sur la plupart des wilayas côtières et de l’intérieur du pays. Et même si une baisse est annoncée dans les jours à venir, les températures resteront assez chaudes pour cette fin du mois en cours.

Pour ce samedi 29 octobre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte météo, et annonce aussi une légère baisse des températures pour les régions du nord, même si ces dernières resteront au-dessus des moyennes qui devraient être enregistrées durant cette saison automnale. Toujours selon l’ONM cette situation persistera jusqu’à la fin de ce mois.

De plus, Météo Algérie dans son bulletin de ce samedi a annoncé un temps stable et un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions du pays.

Quelles seront les températures pour ce samedi 29 octobre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues aujourd’hui, oscilleront entre 20 et 32 °C sur les régions côtières, entre 22 et 32 °C sur les régions intérieures du pays et entre 26 et 35 °C sur les régions Sahariennes.