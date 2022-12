Météo Algérie : le week-end s’annonce pluvieux au nord du pays

Les régions du nord du pays vont avoir droit au retour de la pluie en raison de l’arrivée d’une perturbation météorologique. En effet, orages, pluies et forte baisse de température, sont attendues à partir de ce vendredi 9 décembre, devenant plus abondantes, surtout le lendemain, samedi 10 décembre et concerneront également les régions du nord Sahara.

Ces perturbations toucheront d’abord les wilayas de l’ouest : Oran, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbes, Chlef, Saida et Tlemcen.

Puis, iront progressivement vers les régions du centre vendredi soir et samedi matin, puis vers l’est du pays. Où les pluies seront abondantes et plus importantes dans les wilayas d’Alger, Blida, Boumerdès, Médéa, Chlef. Mais aussi à Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbes, Laghouat, Tiaret, Djelfa, Biskra, Batna, El Oued, Touggort, Sétif, Skikda, Annaba, Constantine, Tébessa, Batna, où la quantité de précipitations dépassera les 50 mm.

Baisse des températures durant le week-end

Concernant les prévisions météo de jeudi et vendredi, il est prévu que le temps sera nuageux, avec des pluies éparses dans les wilayas intérieures.

Quant aux températures attendues, elles connaitront une forte baisse avec l’arrivée de ces turbulences atmosphériques, à partir de vendredi soir, où le temps sera froid, avec des températures allant de 2 à 8 degrés durant la matinée et la nuit. Et ne dépassant pas 15 degrés dans les régions du nord durant la journée, alors qu’elles oscilleront entre 20 à 30 degrés au Sud.

En revanche, la mer sera agitée vendredi et samedi, et ce à cause des vents forts, conduisant à la formation d’énormes vagues dépassant les 6 mètres, le long des régions côtières.