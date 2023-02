Météo Algérie : le soleil fait son retour ce mardi 7 février

L’hiver qui avait tardé à s’installer, est bien en Algérie depuis environ deux semaines.

En effet, le froid, la pluie et la neige ont fait leur grand retour après des mois d’attente.

Pour les prévisions de ce mardi 7 février 2023, les régions de l’ Ouest auront droit à un ciel dégagé à peu nuageux.

Concernant les égions Centre et Est, on notera un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies éparses.

Pour les régions Sahariennes, de la frontière algero-malienne vers le sahara central et le sahara oriental, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies parfois orageuses et généralement un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Quelles seront les températures pour ce mardi 7 février ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce samedi 4 février 2023 enregistrées connaissent une légère hausse, et vont donc osciller entre 15 et 18 °C sur les régions côtières ; entre 10 et 18 °C sur les régions intérieures du pays et entre 13 et 33 °C sur les régions Sahariennes.