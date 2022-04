Météo Algérie : le printemps marque son retour ce 17 avril

Après un mois de mars pluvieux et un début du mois de Ramadan marqué par quelques jours de pluie, le beau temps fait son retour sur toutes les wilayas du pays.

Aujourd’hui, le dimanche 17 avril 2022, l’Office National de la Météorologie (ONM )a indiqué qu’aucune alerte n’est à l’ordre du jour dans aucune des wilayas du pays.

Pour les régions du centre, le soleil a fait son grand retour.

Concernant les wilayas est du pays, le ciel sera couvert et cela sera le cas toute au long de la journée.

Pour les régions ouest du pays, le soleil sera au rendez-vous à partir de la matinée, en marquant sa présence durant toute la journée.

Enfin, concernant les régions sahariennes, un temps nuageux pour le nord Sahara, et des nuages bas le reste des régions du Sahara, le temps se dégagera petit à petit durant la journée.

Pour ce qui est du mercure lors de ce dimanche 17 avril 2022, au nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 26 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 15 et 27 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 18 et 33 degrés Celsius.