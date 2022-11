Météo Algérie : le beau temps fait son retour ce 7 novembre

Après un week-end pluvieux sur les régions nord du pays, le beau temps a fait son retour depuis hier.

Selon l’Office national de Météorologie (ONM) aucun bulletin météo spécial (BMS) n’a été émis pour ce lundi 7 novembre 2022.

De plus selon Algérie météo, le temps sera calme tout au long de cette journée. Pour ce qui est du nord du pays, la même source prévoit du brouillard durant la matinée, puis le ciel se dégagera pour laisser place à un temps dégagé à partiellement voilé pour ce lundi 7 novembre.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé tout au long de la journée, pour se couvrir partiellement en fin de journée au sud-ouest.

Quelles seront les températures pour ce lundi 7 novembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce lundi 7 novembre affichent une très légère hausse, surtout sur les régions Nord du pays. Et oscilleront donc entre 23 et 29 °C sur les régions côtières, entre 19 et 28 °C sur les régions intérieures du pays et entre 23 et 33 °C sur les régions Sahariennes.