Météo Algérie : la vague de chaleur persistera jusqu’à lundi prochain

Si la saison d’été est bel et bien finie, et que l’automne s’est officiellement installé depuis un mois. Le beau temps et la chaleur persistent quelques jours surtout au nord du pays, et cela risque de durer encore jusqu’à la semaine prochaine.

Ce jeudi 20 octobre, la responsable du centre de prévision de l’Office national de la météorologie (ONM), Houaria Benrekta, a confirmé à Alger que la situation météorologique actuelle dans la plupart des régions du nord du pays, caractérisée par des températures supérieures aux normales mensuelles, se poursuivra jusqu’à lundi prochain.

Benrekta a déclaré dans un communiqué à l’agence de presse algérienne (APS) : « Au moment où le temps et les températures sont de saison dans les régions du sud, les régions du nord du pays connaissent des températures extrêmes élevées par rapport moyennes de saison, en particulier dans les régions de l’intérieur de l’ouest et même certaines régions côtières », précisant aussi que les prévisions indiquent que cette situation se poursuivra jusqu’à lundi prochain.

Pourquoi le Nord du pays connaît une hausse des températures ?

Elle a souligné que les températures maximales ont varié entre 33 et 35 degrés Celsius sur les zones côtières au cours des derniers jours jusqu’à aujourd’hui, tandis que les températures dans les régions intérieures ont atteint les 36 degrés, comme pour les wilayas d’Ain Defla, Relizane, Chlef et Mascara.

La responsable a expliqué que la situation météorologique actuelle est due à « la concentration et la stabilité à la fois, dues à la forte pression atmosphérique sur le bassin méditerranéen, qui s’étend du sud-ouest de l’Algérie au nord de l’Allemagne, induite par une masse d’air chaud concentrée actuellement dans notre région »

Enfin, Benrekta a indiqué qu’il n’y aura pas de changement significatif dans la situation météorologique dans les jours à suivre, en raison de l’absence ou de l’arrivée de perturbations ou d’air froid, ce qui signifie – selon elle – la persistance de cette situation jusqu’à lundi prochain, avec une de 3 à 4 degrés Celsius, donc des températures qui resteront relativement élevées.