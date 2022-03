Météo Algérie : la pluie reste au rendez-vous, ce dimanche 6 mars

La météo en Algérie a été caractérisée durant pratiquement deux mois par une rareté des pluies. Un soleil qui n’a été concurrencé que par des nuages éphémères trône à travers la totalité du territoire algérien, dessinant de plus en plus clairement le spectre d’une sécheresse menaçante.

Contrairement aux deux mois passés, cette première semaine du mois de mars est marquée, par le retour des précipitations, de la neige et du froid.

Pour la journée de ce dimanche 6 mars, l’Office national de la météorologie (ONM), a émis un bulletin météorologique spécial (BMS), qui concernera plusieurs wilayas de l’intérieur du pays, qui vont enregistrer des pluies, sous forme d’averses orageuse parfois, avec des chutes de grêle, et accompagnées aussi parfois par des rafales de vent.

Cinq wilayas ont été placées en vigilance orange pluie (niveau 2) : Laghouat, M’sila, Djelfa, El Bayadh et Medea.

Cinq autres wilayas ont été placées en vigilance jaune pluie (niveau 1) : Tissemssilt, Tiaret, Saida, Naama et Bouira.

Le reste du pays connaitra aussi une journée couverte et pluvieuse, que ce soit pour les wilayas du nord du pays, le reste des wilayas de l’intérieur, mais aussi pour les wilayas du sud du pays.

Températures pour ce dimanche 6 mars

Pour ce qui est des températures elles ont connu une légère baisse, ces derniers jours et cela va se maintenir pour la journée d’aujourd’hui. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 9 et 16 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 7 et 15 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 13 et 32 degrés.