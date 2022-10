Météo Algérie : la pluie persiste sur plusieurs wilayas ce 7 octobre

Après un été très chaud, la saison automnale a fait son grand retour avec un temps humide marqué par plusieurs averses de pluie. Pour ce vendredi 7 octobre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis des alertes à la vigilance, mettant en garde contre des pluies et des pluies orageuses qui affecteront plusieurs régions du pays.

Dans un premier temps, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de : Tissemsilt, Laghouat, Relizane, M’Sila, Tiaret, Djelfa, El-Bayadh, Médea, Saida et Mascara. Mettant en garde contre les pluies qui affecteront ces wilayas ce vendredi, jusqu’à midi, et dont la quantité atteindre entre 20 et 40 mm localement.

En outre, dans une seconde alerte à la vigilance de couleur jaune, l’ONM a mis en garde contre des pluies orageuses qui atteindront les 30 mm localement. Cette alerte concerne les wilayas de : Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Ghardaia, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Batna, Tindouf, Annaba, Constantine, Skikda, Khenchela, Biskra, El Tarf, Adrar, Naama et Ouled Djellal.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 7 octobre ?

Dans son bulletin météorologique de ce 7 octobre, Météo Algérie a prévu un ciel généralement voilé à nuageux sur les régions centres du pays, avec quelques pluies, parfois sous forme d’orages, à l’intérieur et sur les hauts plateaux, pour rejoindre les zones côtières en fin de journée.

Concernant l’ouest du pays, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé, avec quelques pluies orageuses, particulièrement au niveau des régions intérieures et des hauts plateaux.

À l’est, le bulletin météorologique de ce vendredi 7 octobre a indiqué que le ciel sera aussi dégagé à partiellement voilé, devenant, à partir du début de l’après-midi, généralement voilé à nuageux, notamment au niveau des hauts plateaux et des Aurès, avec parfois quelques pluies.

Enfin, par rapport aux régions sud du pays, Météo Algérie a prévu un ciel généralement voilé à Tindouf et tout au long de la bande frontalière algéro-malienne vers le Saharah central, avec la formation de quelques foyers orageux. Mais aussi, un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions sud.

Par ailleurs, les services de l’ONM ont communiqué les températures maximales attendues aujourd’hui. Révélant qu’elles oscilleront entre 25 et 33 °C sur les régions côtières, entre 17 et 29 °C sur les régions intérieures du pays et entre 21 et 41 °C sur les régions Sahariennes.