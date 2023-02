Météo Algérie : la pluie persiste sur plusieurs wilayas ce 26 février

Après quelques jours d’accalmie, la pluie et le froid fond leur grand retour. Pour ce dimanche, 26 février 2023, la pluie va continuer d’affecter plusieurs wilayas du pays, notamment au nord. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) mettant en garde contre ces averses orageuses.

Dans un BMS de niveau 2 et de couleur orange, les services de Météo Algérie ont placé en alerte les wilayas de Ain Temouchent, Oran, le nord de Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane Saida et Tiaret. D’après la même source, ces wilayas feront face à des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, avec rafales de vent sous orages.

En outre, l’ONM a fait savoir que la validité de ce BMS s’étendait du samedi soir à 18h00 jusqu’au dimanche 26 février 2023 à 15h00. Et que les quantités de pluies estimées atteindront entre 20 et 40 mm et pourront dépasser localement les 50 mm.

Alerte Météo : orages, vents violents et neige dans ces régions ce 26 février

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du pays, mettant en garde contre des orages de pluie, des vents violents, mais aussi des chutes de neige qui les affecteront aujourd’hui.

En effet, l’ONM a indiqué que les orages affecteront les wilayas de Mascara, Mostaganem, Relizane, Chlef, Ain-Defla, Tipaza, Blida, Medea, Alger, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, El Tarf et Souk Ahras.

De plus, les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf connaiteront des vents violents ce dimanche. Tandis que les wilayas de Saida, Tiaret, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et Khenchela feront face aux chutes de neige et de verglas.

Concernant les températures, elles repartent à la baisse pour reprendre leurs moyennes saisonnières. Pour ce dimanche 26 février, le mercure affichera 5 °C à Djelfa, 6 °C à Blida, 8 °C à Bouira et à Constantine, 9 °C à Mascara, 10 °C à Jijel. Les températures atteindront les 12 °C à Tipaza et à Alger, les 16 °C à Annaba et à Laghouat. Enfin, elles afficheront 26 °C à Adrar et à In Salah, 27 °C Illizi, 29 °C à Tamanrasset et 33 °C à In Guezzam.