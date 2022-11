Météo Algérie : la pluie persiste sur plusieurs wilayas ce 20 novembre

Les pluies orageuses et la baisse des températures ont marqué les prévisions météorologiques au cours de ce week-end. Pour ce dimanche 20 novembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte mettant en garde contre les averses de pluies orageuses qui continueront d’affecter plusieurs wilayas, notamment au nord du pays.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS) émis hier soir, l’ONM a mis en garde contre des pluies parfois sous forme d’averses orageuses avec des rafales de vent sous orages qui affecteront plusieurs wilayas du nord du pays, ce dimanche, 20 novembre 2022, et ce, jusqu’au soir.

Ainsi, le BMS de Météo Algérie concerne d’abord les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif. Les quantités de pluies attendues varient entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. La validité de cette alerte s’étend jusqu’à dimanche à 12h00.

En outre, le BMS de l’ONM concerne aussi les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, qui connaîtront des pluies dont les quantités varient entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Et ce, à compter du samedi à 21h00 jusqu’à dimanche à 21h00.

De plus l’Office national de météorologie a aussi émis un bulletin d’alerte de niveau jaune pour les wilayas d’Alger, Mila et Constantine.

Météo Algérie : quelle sont les prévisions pour ce dimanche ?

Par ailleurs, Météo Algérie a prévu un ciel couvert au niveau des régions est et centre du pays et un ciel partiellement voilé sur les régions ouest. Concernant les régions sahariennes, le ciel sera généralement dégagé. Par rapport aux températures maximales attendues aujourd’hui, les services de l’ONM ont fait savoir qu’elles poursuivront leur baisse et oscilleront entre 22 °C et 26 °C sur les régions côtières, entre 17 °C et 25 °C sur les régions intérieures et entre 22 °C et 30 °C sur les régions sahariennes.