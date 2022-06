Météo Algérie : la pluie persiste sur 8 wilayas ce 24 juin

L’été est déjà arrivé, pourtant, la pluie persiste encore dans plusieurs régions du pays. Ce vendredi, 24 juin ; les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont mis en garde contre des averses de pluies orageuses qui persistent sur les wilayas du Nord et contre la canicule qui affectera certaines wilayas du Sud.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 24 juin ; l’ONM a fait savoir que le ciel sera généralement voilé avec développement de foyers orageux à partir de l’après-midi sur les régions du Centre et de l’Ouest du pays.

D’après la même source, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les régions Est ; tandis que les régions Sahariennes seront marquées par un ciel dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie a mis en garde contre des averses de pluies orageuses qui persisteront dans certaines wilayas du Nord ; et dont les quantités atteindront les 20 mm localement à compter de 18 h. En effet, il s’agit des wilayas de : Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Tipaza, Ain Defla, Blida, Médea et Bouira.

Par ailleurs, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Timimoun, El Meniaa et Ouargla ; mettant en garde contre la canicule avec des températures dépassant les 47 °C sous l’ombre au cours de cette journée.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 24 juin ?

Concernant les températures maximales pour ce vendredi 24 juin ; l’ONM a prévu des températures qui oscilleront entre 22 et 34 degrés Celsius sur les régions côtières ; avec 28 °C à Alger et à Skikda ; 29 °C à Tlemcen et 31 °C à El Tarf.

Les températures varieront entre 23 et 39 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays ; avec 30 °C à Bouira, respectivement 32 et 33 °C à Naama et Relizane ; 34 °C à Guelma et 39 °C à Tebessa.

Les régions sahariennes connaîtront des températures caniculaires ce vendredi 24 juin ; avec 40 °C à Tindouf, 44 °C à Biskra et 47 °C à Timimoun.