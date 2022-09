Météo Algérie : la pluie persiste sur 5 wilayas ce 2 septembre

L’arrivée du mois de septembre est marquée par le retour de la pluie sur certaines régions du pays. Pour ce vendredi 2 septembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies orageuses qui continueront d’affecter cinq (5) wilayas de l’Ouest.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1, de couleur jaune, Météo Algérie a mis en garde contre des pluies orageuses qui persisteront ce vendredi sur les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Naama et El Bayadh. D’après les services de l’ONM, les quantités de pluies atteindront entre 15 et 25 mm localement.

Les prévisions météorologiques pour ce vendredi 2 septembre ?

Dans son bulletin météorologique de ce 2 septembre, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé devenant pré-orageux sur les régions Ouest et Centre du pays. Au niveau des régions Est, les services de l’ONM ont prévu un ciel partiellement voilé.

Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel partiellement voilé sur le Sud-Ouest (région de Tindouf et Bechar), le Nord Sahara et les oasis. Alors qu’un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions.

Par ailleurs, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales attendues aujourd’hui oscilleront entre 31 et 36 °C sur les régions côtières, entre 33 et 39 °C sur les régions intérieures du pays et entre 38 et 46 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 33 °C à Jijel et à Tipaza, 35 °C à Oran, à Tlemcen, à Djelfa et à Batna, 38 °C à Blida, 39 °C à Relizane, 41 °C In Amenas et à Bechar et 42 °C à Biskra.