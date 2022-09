Météo Algérie : la pluie persiste sur 4 wilayas ce 23 septembres

Les pluies orageuses ont marqué le début de la saison automnale cette année. Pour ce vendredi 23 septembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre les pluies qui continueront d’affecter quatre wilayas du Sud du pays.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1 et de couleur jaune, Météo Algérie a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront les wilayas de Tamanrasset, Illizi, Beni Abbes et Bechar. D’après la même source, cette alerte est valable ce vendredi de midi jusqu’à 21 heures le soir.

Par ailleurs, dans son bulletin météorologique de ce 23 septembre, l’ONM a prévu un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions Ouest du pays et un ciel avec des passages nuageux et quelques pluies près des côtes et vers l’intérieur sur les régions Centre. De plus, Météo Algérie a indiqué que le ciel restera souvent nuageux avec quelques pluies sur les régions Est.

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM a prévu un ciel avec des passages nuageux et quelques pluies sur le Nord Sahara et les oasis. Et un ciel partiellement voilé sur la frontière algero-malienne et la région de Bordj Badji Mokhtar. Alors que de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le ciel sera dégagé à partiellement voilé avec une tendance orageuse l’après-midi, a encore noté le même service.

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce 23 septembre ?

En outre, Météo Algérie a communiqué les températures maximales attendues aujourd’hui. Révélant qu’elles oscilleront entre 26 et 31 °C sur les régions côtières, entre 22 et 31 °C sur les régions intérieures du pays et entre 27 et 42 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 26 °C à Skikda et à Béjaia, 27 °C à Alger, à Annaba, à Saida et à Blida. Météo Algérie a aussi prévu 29 °C à Oran, 31 °C à Relizane, 37 °C à Illizi et 40 °C à In Salah.