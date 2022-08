Météo Algérie : la pluie persiste sur 3 wilayas ce 25 août

L’épisode de canicule ayant frappé le Nord du pays la semaine passée a pris fin, laissant place au beau temps. Pour ce jeudi 25 août, l’Office national de la météorologie (ONM) a indiqué que la pluie persistera dans trois wilayas du Sud du pays.

Les pluies orageuses persistent sur les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam, a fait savoir Météo Algérie. D’ailleurs, sur son site internet, l’ONM a placé ces wilayas en vigilance jaune, dans une alerte de niveau 1.

Par ailleurs, dans son bulletin météorologique de ce 25 août, l’ONM a prévu un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Au niveau des régions Sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel généralement dégagé sur les autres régions.

Les températures pour ce 25 août ?

Concernant les températures maximales attendues aujourd’hui, Météo Algérie a indiqué qu’elles oscilleront entre 29 et 35 °C sur les régions côtières, entre 31 et 39 °C sur les régions intérieures du pays et entre 35 et 47 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 31 °C à Jijel et à Skikda, 33 °C à Tipaza et 34 °C à Tlemcen. Mais aussi 34 °C à Mila, 35 °C à Batna et 39 °C à Chlef. Au Sud, Météo Algérie a prévu 41 °C à Djanet, 45 °C à In Salah et 46 °C à Tindouf.