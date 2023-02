Météo Algérie : la pluie persiste sur 2 wilayas du sud ce 16 février

La pluie semble faire son retour en Algérie après quelques jours d’accalmie. En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS), mettant en garde contre les averses de pluies qui affecteront ce jeudi 16 février 2023 deux wilayas du sud ouest du pays.

Dans un BMS publié hier, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Tindouf et l’ouest de Beni Abbes. Cette alerte météo de niveau 2 met en garde contre des averses de pluies orageuses qui affecteront ces deux régions à compter d’aujourd’hui.

D’après la même source, les quantités de pluie estimées varient entre 20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm durant la validité de cette alerte qui s’étend du jeudi 16 février 2023 à 06h00, au vendredi 17 février 2023 à 18h00.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance jaune une autre wilaya du sud. En effet, sur sa carte interactive, l’ONM a mis en garde contre les vents de sable qui vont affecter ce jeudi les wilaya de In Guezzam.

Les prévisions météo pour ce jeudi 16 février

Dans son bulletin météorologique de ce jeudi 16 février 2023, les services de l’ONM ont indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions nord du pays ». Avec « un temps relativement chaud sur les régions côtières et proches côtières de l’ouest avec probabilité d’observer des particules de sable en suspension ».

Concernant les régions sahariennes, les prévisions météo de ce jeudi ont prévu « un ciel souvent voilé de la frontière algero-malienne vers le Sahara central ». Et « un ciel voilé à nuageux avec quelques averses de pluie sur le sud ouest »

En outre, l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 17 °C et 23 °C sur les régions côtières, entre 10 °C et 22 °C sur les régions intérieures et entre 14 °C et 27 °C sur les régions sahariennes. Avec 16 °C à Batna et à Mila, 17 °C à Jijel et à Skikda, 18 °C à El Tarf, à Bouira et à Biskra. Mais aussi, 19 °C à Djanet, 20 °C à Alger, 22 °C à Relizane, 23 °C à Oran et enfin 27 °C à Adrar.