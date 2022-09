Météo Algérie : la pluie persiste sur 19 wilayas ce 27 septembre

Pour cette journée du mardi 27 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo de vigilance jaune pluie, pour les 19 wilayas suivantes : El-Oued, Laghouat, Béjaia, Touggourt, Msila, Tebessa , Tizi Ouzou, Annaba, Djelfa, Skikda, El-Bayadh, El-Mghair, Jijel, Khenchela, Biskra, El-Tarf, Naama , Boumerdés et Ouled Djellal.

Coté ciel pour ce 27 septembre

Pour les régions ouest du pays, le ciel sera dégagé à voilé n’indiquant aucune alerte pluie sur les wilayas se retrouvant dans ce périmètre.

En ce qui concerne les régions est et centre, nous retrouverons un ciel souvent voilé avec des développements orageux isolés à partir de l’après-midi accompagné de certaines éclaircies, ces dernières pouvant évoluer vers les régions côtières en fin de soirée.

Enfin pour les régions sahariennes, pour le Bécharois, le nord Sahara, les oasis et le nord du Sahara oriental, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur la plupart des wilayas.

Températures pour ce mardi 27 septembre

Coté mercure, les températures maximales prévues pour cette journée seront entre 14 et 26 degrés Celsius sur les zones côtières ; entre 16 et 30 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 29 à 43 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.