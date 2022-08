Météo Algérie : la pluie marque son retour dans 18 wilayas ce 26 août

La pluie semble de retour ce week-end dans différentes régions du pays. Pour ce vendredi 26 août 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront pas moins de 18 wilayas.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1 et de couleur jaune, Météo Algérie a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront principalement les régions intérieures du pays ce vendredi 26 août.

D’ailleurs, les wilayas concernées par cette alerte sont : Tebessa, Khenchela, Batna, Biskra, Sétif, Bodj Bou Arreridj, M’Sila, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat, Tiaret, El Bayadh, Saida, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Naama, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Les prévisions météorologiques pour ce vendredi 26 août ?

Dans son bulletin météorologique de ce 26 août, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, avec le développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel généralement dégagé sur les autres régions.

En outre, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales attendues aujourd’hui oscilleront entre 28 et 34 °C sur les régions côtières, entre 32 et 39 °C sur les régions intérieures du pays et entre 38 et 47 °C sur les régions Sahariennes. Avec 32 °C à Oran, 36 °C à Guelma et 42 °C à Béchar.